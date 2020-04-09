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2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 09.04.2020
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi

Ankara

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu. 

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