Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
119,489.83
Altın
1,815.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için satın alınan biletlerin gelecek yıl kullanılabileceği belirtildi.

Abdulkadir Karakaya   | 20.07.2020
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sporseverlerin biletlerinin 2021'de de geçerli olacağı ve istenildiği takdirde bilet iadesi yapılabileceği kaydedildi.

Oyunlara ilişkin yeni bilet satışının ise askıya alındığı ve bu konuda ileri bir tarihte karar verileceği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel Kovid-19 aşısı için sipariş verdi
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti
İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti
Dr. Corut: Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak