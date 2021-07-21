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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın erkekler futbol müsabakaları başlayacak.

Emrah Oktay   | 21.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor

Tokyo

Resmi açılışı 23 Temmuz'daki törenle gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı branşlarda müsabakalar başladı.

Softbol ve kadın futbolunda bugün maçlar oynanırken, yarın da erkek futbol mücadeleleri yapılacak. Dört grupta oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

A Grubu:

11.00 Meksika-Fransa (Tokyo Stadı)

14.00 Japonya-Güney Afrika (Tokyo Stadı)

B Grubu:

11.00 Yeni Zelanda-Güney Kore (Ibaraki Kashima)

14.00 Honduras-Romanya (Ibaraki Kashima)

C Grubu:

10.30 Mısır-İspanya (Sapporo)

13.30 Arjantin-Avusturalya (Sapporo)

D Grubu:

11.30 Fildişi Sahili-Suudi Arabistan (Uluslararası Yokohama)

14.30 Brezilya-Almanya (Uluslararası Yokohama)

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