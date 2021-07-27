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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli okçu Anagöz son 16 turuna yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turuna çıktı.

Emrah Oktay   | 27.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli okçu Anagöz son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaştı.

İlk seti 26-24 kaybederek 2-0 geri düşen Yasemin Ecem, sonraki setleri 23-18, 29-27, 28-26 aldı ve maçı 6-2 kazandı. Bu sonuçla 2. tura yükselen milli sporcu, son16 tur müsabakasına TSİ 07.15'te çıkacak.

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