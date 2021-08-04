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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde milli güreşçi Osman Göçen, çeyrek finale yükseldi.

Ercan Doğan   | 04.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Tokyo

Osman Göçen, Makuhari Messe'de yapılan erkekler serbest stil 86 kilo son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride geçen milli sporcu ikinci yarıdaki atağıyla 2-2 beraberliği sağladı. Milli sporcu, iki puanlık oyun yaptığı için rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdırdı.



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