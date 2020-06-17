2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak
UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.
İstanbul/Ankara
UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.
UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 12-23 Ağustos'ta, Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.
2019-20 sezonu Avrupa Ligi ise çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanacak.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.