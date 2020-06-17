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2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

17.06.2020
2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak

İstanbul/Ankara

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 12-23 Ağustos'ta, Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

2019-20 sezonu Avrupa Ligi ise çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanacak.

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