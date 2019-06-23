2019 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan
Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını Hırvatistan'ı mağlup ederek okçulukta elde etti.
İstanbul
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.
Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.