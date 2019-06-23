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2019 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını Hırvatistan'ı mağlup ederek okçulukta elde etti.

Mutlu Demirtaştan   | 23.06.2019
2019 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan

İstanbul

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı. 

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