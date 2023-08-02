Dolar
26.97
Euro
29.62
Altın
1,951.33
ETH/USDT
1,857.40
BTC/USDT
29,497.00
BIST 100
7,200.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 89,4 kilometrelik Amasya-Havza etabı başladı.

Umut Yeşilyurt  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünden başlayan turun ikinci etabı, Samsun'un Havza ilçesinde sona erecek.

Start öncesi Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Türk bayrağını Sivas-Amasya etabını kazanan Ahmet Örken'e verdi.

Dağ, yaptığı konuşmada, yarışmaya yatılan sporculara başarılar diledi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Cumhuriyet'in 100. yılının onuruna yapıldığına ve Amasya'nın tarihsel süreçteki rolüne işaret eden Dağ, "Hem coğrafyasıyla hem tarihiyle bu kadar güzel ve Türkiye'nin şu anda turizm alanında yükselen değerleri içinde güzel ivme kazanan Amasya'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmak bizim için büyük bir gurur. Amasya şunu ispat etti; bu ölçeğine rağmen uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Bundan dolayı diğer federasyonlara da aslında bu bir örnek olur, çağrı olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise turun Sivas Milli Kongre Salonu önünden başladığını ve ilk etabın geride bırakıldığını aktardı.

İlk etapta bir Türk sporcunun birinci olmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Akyön, "Bugün Amasya'dan Havza'ya doğru yol alacağız ve Havza'da aynı şekilde atalarımızın izinde yine Türk bayrağımızla pedal çevirerek oradan Samsun'a, Samsun'dan Çorum'a, Çorum'dan Çankırı'ya, Çankırı'dan Ankara'ya geçeceğiz. Yarış birinci meclisin önünde son bulacak. 784 kilometrelik etabı 10 yabancı takım, 6 Türk takımıyla tamamlayacak ve gelecek nesillere biz Cumhuriyet'in 100. yılını emanet bırakıp, devamını hep beraber tekrar yaşamak için gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi niteliği taşıyan Amasya Genelgesi'nin hazırlandığı "Saraydüzü Kışlası"nın önündeki törenin ardından 60 bisikletli, Havza'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti
Hatay'da inşasına başlanan 30 bin 749 kalıcı konutta çalışmalar sürüyor
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Pendik'te kentsel dönüşüm kapsamında 5 bin bina yıkıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Cidde'de "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı

Van'da gönüllüler "arabadan inin bisiklete binin" sloganıyla pedal çevirdi

Kenevir dokumacılığında geleneksel ile modern üniversitelilerin elinde birleşecek

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas-Amasya Etabı tamamlandı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas-Amasya Etabı tamamlandı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu yarın Sivas'tan başlayacak

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu yarın Sivas'tan başlayacak
Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet