Dolar
43.77
Euro
51.74
Altın
4,990.15
ETH/USDT
1,965.70
BTC/USDT
66,910.00
BIST 100
13,948.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Dünya

Zuckerberg, Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını söyledi

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" belirterek platformun çocuklara zarar verdiği iddialarını reddetti.

Nuri Aydın  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Zuckerberg, Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını söyledi

İstanbul

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Zuckerberg, Los Angeles County bölgesinde bir mahkemede görülen çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında ifade verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zuckerberg, ifadesinde Meta'nın kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini isteyip istemediği sorusuna, "Sürdürülebilir bir topluluk inşa etmeye odaklanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede kullanıcıların daha fazla vakit geçirmesini sağlayan ancak onları mutsuz eden bir ürünün uzun vadede kullanılmayacağını savunan Zuckerberg, "İnsanların her ay platformda geçirdiği süreyi maksimize etmeye çalışmıyorum." dedi.

Davacılar, Instagram'ın yanı sıra YouTube, TikTok ve Snapchat gibi platformların sahibi olduğu şirketlerin de gençleri bağımlılık yapıcı özellikleri bilinçli şekilde geliştirdiğini iddia ederken Zuckerberg, "Instagram'ın genç kullanıcıları bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" ifade etti.

Zuckerberg, 13 yaş altı çocukların hiçbir zaman Instagram kullanmasına izin verilmediğini ve Meta’nın zaman içinde reşit olmayan kullanıcıları tespit etmek için araçlar geliştirdiğini savunarak bazı kullanıcıların yaşlarını yanlış beyan ettiğini ve bunun denetlenmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca 2022 tarihli bir belgede, Meta tarafından 2023 için kullanıcı başına günlük 40 dakika, 2026 için ise 46 dakika uygulama kullanım süresinin hedeflendiği belirtilirken Zuckerberg ise bu tür verilerin ekipler için hedef değil, sektör genelinde performansı ölçme göstergesi olduğu yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı
Hatay'da Yeşilay, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede yüzde 81 başarı sağladı
Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Türk ve İspanyol unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı
İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili "acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zuckerberg, Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını söyledi

Zuckerberg, Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını söyledi

ABD'li teknoloji devleri Nvidia ile Meta, uzun vadeli altyapı işbirliğine gitti

Yapay zeka ve teknoloji odaklı dev yatırımlar ABD tarihinde yeni bir eşik oluşturuyor

Rusya Batı merkezli platformlardan koparak kendi dijital ekosistemini inşa ediyor

Rusya Batı merkezli platformlardan koparak kendi dijital ekosistemini inşa ediyor
Belçika'daki Flaman Bölge Hükümeti, Meta'nın AB kurallarına uymasını talep etti

Belçika'daki Flaman Bölge Hükümeti, Meta'nın AB kurallarına uymasını talep etti
AB'den Meta'ya WhatsApp'ta yapay zeka sınırlaması nedeniyle suçlama

AB'den Meta'ya WhatsApp'ta yapay zeka sınırlaması nedeniyle suçlama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet