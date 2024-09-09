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Dünya

Zimbabve kuraklık sonrası gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolara ihtiyaç duyuyor

El Nino hava olayından kaynaklı kuraklığın vurduğu Zimbabve'de hükümet, gelecek sezon tarımsal üretimi artırmak suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Murat Özgür Güvendik  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Zimbabve kuraklık sonrası gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolara ihtiyaç duyuyor

Cape Town

Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, şiddetli kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesinin yıkıcı etkilerini telafi etmek ve gıda güvenliğini sağlamak üzere gelecek sezon tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin temel tarımsal ürünü olan mısırın üretiminin 4 katın üzerinde artırılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bunun için 1,6 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bu finansmanın yüzde 37'sinin hükümet tarafından, kalanının ise özel sektör ve kendi finansmanını sağlayabilen çiftçiler tarafından karşılanmasının planlandığı belirtildi.

Zimbabve'de tarımsal üretimin büyük çoğunluğunu oluşturan mısır üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 düşüş kaydederek 600 bin ton seviyesine gerilemişti.

Hükümetin planına göre, gelecek sezon üretimin 2,5 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle nisan ayında ulusal afet hali ilan edilmişti.

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