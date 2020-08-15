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Dünya

Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Özcan Yıldırım   | 15.08.2020
Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.

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