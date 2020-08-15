Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.