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Dünya

Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 12.08.2020
Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

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