Dolar
12.22
Euro
13.82
Altın
1,804.71
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,780.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşuyor
logo
Dünya

Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık’ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık’ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Talha Yavuz   | 26.11.2021
Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık’ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

Kiev

Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptı
Afrika'nın güneyinde tespit edilen Kovid-19'un 'süper varyantı' dünyada endişe yarattı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi
Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı
Hong Kong’da Kovid-19’un yeni varyantına rastlandı

Benzer haberler

Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık’ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık’ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

THY, Ukrayna'nın Harkiv kentine sefer sayılarını artırdı

Ukrayna: Yeni bir saldırının Rusya'ya çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik adımını esefle karşıladı

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik adımını esefle karşıladı
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı
Kremlin: Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyoruz

Kremlin: Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyoruz