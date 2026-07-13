Zelenskiy: "Ukrayna'nın cephedeki konumu, savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattındaki durumun kendileri için savaşın başlamasından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.