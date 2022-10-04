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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ukrayna ordusu, güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun karşı saldırı kapsamında ülkenin güneyinde "hızlı ve güçlü hareketler" yaptığını söyledi.

Mustafa Deveci   | 04.10.2022
Zelenskiy: Ukrayna ordusu, güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cepheden "güzel haberler" olduğunu aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatı kapsamında ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor. Düzinelerce yerleşim yeri, yalnızca bu hafta Rusya'nın sözde referandumundan muaf tutuldu." dedi.

Herson bölgesinde Zolota Balka, Ukrainka ve Davidiv Brid'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim birimlerinin Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Zelenskiy, "Askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi tüm topraklarımızdan kovmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.

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