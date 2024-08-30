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Dünya

Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk'u görevden aldı.

Aliia Raimbekova  | 30.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Oleşçuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "Tsentr (Merkez)" Hava Komutanlığı Komutanı Anatoliy Krivonojka'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini geçici olarak yerine getireceği aktarıldı.

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış grupları ve hava savunma birimlerindeki askerlerimize son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten sonuç almak için savaşan herkese (minnettarım). Aynı şeyi komuta kademesinde de yapmalıyız, daha da güçlenmeliyiz. İnsanlara, personele, tüm askerlerimize iyi bakmalıyız."

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