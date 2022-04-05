Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı."
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.