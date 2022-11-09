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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde tahıl ihracatını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 09.11.2022
Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz

Kiev

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram'dan paylaştığı görüntülü mesajında, dünya genelinde gıda krizi yaşayan ülkelere yardım elini uzatmaya devam edeceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Tahıl ihracatına kalıcı bir insani bileşeni ekleyeceğiz. Gelişmiş ve en vicdanlı devletlerle birlikte, özellikle gıda krizini yaşayan ülkelere ve halklara yapılan yardımları artıracağız."

Tahıl sevkiyatının artırılması yönünde aktif çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, "Aslında, ortaklarımızla birlikte gıda güvenliğini yeni bir düzeyde garanti altına almanın temeli olabilecek bir işbirliğine başlıyoruz." dedi.

Cephede ağır çatışmalar sürüyor

Ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş çerçevesinde tüm cephe hattı boyunca çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını dile getirerek, "Oradaki topraklarımızın bir santimetresini bile teslim etmeyiz." diye konuştu.

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