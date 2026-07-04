Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, Sumi'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını bildirdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Sumi kentinin merkezine güdümlü bombalarla saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda sivil altyapının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı çocuk 27 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, enkaz altında kalanların olabileceğini kaydetti.