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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 10.03.2022
Zelenskiy, sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

"Mariupol'deki hava saldırısında 17 kişi yaralandı"

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum hastanesine hava saldırısı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, saldırıda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Bunun "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir." değerlendirmesini yaptı.

Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?" şeklinde konuştu.

"Batılı ülke liderleri cesaretli olmalı"

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanması için çabaladıklarını dile getiren Zelenskiy, Batılı ülke liderlerinin bu konuda "cesaretli olması" gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Onlar, ya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü Rus füzeleri ve bombalara kapatmalı ya da bunu yapmamız için savaş uçaklarını bize vermelidir. Kararsız duraklama, artık ölümcül hale geldi." ifadelerini kullandı.

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