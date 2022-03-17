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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 17.03.2022
Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor

Kiev

Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım." ifadelerine yer verdi.

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