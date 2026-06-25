Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük saldırı planını onayladığını belirtti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını bildirdi.