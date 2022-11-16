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Dünya

Zelenskiy: Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın barış planının her maddesine Rusya’nın on füzeyle karşılık verdiğini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 16.11.2022
Zelenskiy: Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya’nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelenskiy, "Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor. Ona savaşı bitirmek için on madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için on füze fırlattı." ifadelerini kullandı.

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