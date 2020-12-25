Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cevizlibağ, E5 Karayolu TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
logo
Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım üzerinden ülkesine saldırması durumunda, erkek ve kadın tüm Ukraynalıların savaşacağını bildirdi.

Talha Yavuz   | 25.12.2020
Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Focus medya kuruluşuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kırım'dan ülkesine saldırması durumunda çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu ihtimale karşı olduğunu ve bunu hayal dahi etmek istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Umalım ki bu mümkün olmasın. Yoksa çok büyük bir savaş olur. Biz hiçbir yere ayrılmayacağız, hepimiz savaşacağız. Erkekler ve kadınlar hepimiz seferber olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşmesi için bir neden olmadığını belirterek, "Eğer Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı ertelenmeye devam ederse, onunla mutlaka görüşeceğim. Ukrayna Devlet Başkanı olarak onunla tüm karmaşık sorunları çözmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak Donbas krizinin çözümüne ilişkin olan Minsk anlaşmasından çıkılması gerektiğini belirten Zelenskiy, ancak durumun bu kadar basit olmadığını, anlaşmadan çıkılması halinde Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı yaptırmaları kaldırabileceğini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
'Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki'
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
'Aileden uzakta, bir odada sürekli kapalı kalmak zor bir süreç'
'Herhalde bu bitmeyecek, ben de öleceğim' dedim'

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu aşılarla süreci işleteceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk şirketine teşekkür

Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor

Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor
Rusya'yı bekleyen kriz: Göçmen açığı

Rusya'yı bekleyen kriz: Göçmen açığı
ABD, Rus muhalif lider Navalnıy’ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı

ABD, Rus muhalif lider Navalnıy’ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı