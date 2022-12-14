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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy Rusya'nın savaş suçları için özel mahkeme kurulması çağrısını yineledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Rusya'nın savaş suçları için özel mahkeme kurulması çabalarına destek istedi.

Selen Temizer   | 14.12.2022
Zelenskiy Rusya'nın savaş suçları için özel mahkeme kurulması çağrısını yineledi

Brüksel

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurul oturumunda Sakharov Ödül töreni düzenlendi.

AP'nin her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nü, "Ukrayna halkı" adına bu ülkeden temsilciler aldı.

AP Başkanı Roberta Metsola, ödülleri avukat Oleksandra Matviychuk, sağlık görevlisi Yulia Pajevska, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Federov, Ukrayna acil durum hizmetleri görevlileri Olekssandr Chekryhin, Stanislav Kulykivskyi ve insan hakları aktivisti Yaroslav Bozhko'ya takdim etti.

Hep birlikte Ukrayna bayrağı açıp poz veren ödül sahipleri, uzun süre alkışlandı.

Metsola, törende yaptığı konuşmada "Avrupa'nın mesajı net. Ukrayna'nın yanındayız." dedi.

Ukrayna halkının sadece bir bağımsızlık savaşı değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki (AB) yaşamın temelini oluşturan değerler için savaş verdiğini belirten Metsola, "Bu nedenle bugün AP'nin en yüksek prestijli insan hakları ve özgürlük ödülünü, başkanları, seçilmiş liderleri ve sivil toplumu tarafından temsil edilen cesur Ukrayna halkına veriyoruz." diye konuştu.

Holodomor olaylarını azami oy çoğunluyla soykırım olarak tanıma çağrısı

Törene videokonferansla bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun "önüne gelen her şeyi toplar, füzeler, bombalar, insansız hava araçları, mayınlar, mühimmatlarla yakarak, şehirleri yıkarak" ilerlediğini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Ukraynalı savcılarla yakın iş birliği ve savaş suçlarına adalet getirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için özel bir mahkeme kurulması çabalarına destek istedi.

Zelenskiy, "Bunu mümkün olan en kısa sürede gerçeğe dönüştürmek şart." ifadesini kullanarak, bu tür özel bir mahkemenin savaş suçlarını durdurmak için en etkili yöntem olacağını vurguladı.

AP'nin yarın "Holodomor" olayını Ukrayna halkına karşı soykırım olarak tanıyacağını belirten Zelenskiy, "Adaleti tesis etmek için bu kararı azami oy çoğunluğu ile desteklemenizi istiyorum. Avrupa, kıtamızdaki trajediler tarihinde ve topraklarımızda işlenen insanlığa karşı suçlar tarihinde hiçbir boşluk olmayacağına dair mümkün olan en güçlü sinyali vermelidir." diye konuştu.

Zelenskiy'nin isteği üzerine Ukrayna'da hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunuldu.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Sakharov Ödülü geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmişti.

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