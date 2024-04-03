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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'nın martta Ukrayna'ya saldırılarında 400'den fazla füze kullandığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun mart ayında Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 400'den fazla çeşitli tip füze, 600'ün üzerinde "Şahed" model insansız hava aracı (İHA) ve 3 bini aşkın güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Zelenskiy, Rusya'nın martta Ukrayna'ya saldırılarında 400'den fazla füze kullandığını açıkladı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın mart ayında Ukrayna’ya çok sayıda füze ve İHA'larla saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Sadece mart ayında Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'den fazla çeşitli tip füze, 600'ün üzerinde "Şahed" İHA ve 3 bini aşkın güdümlü bomba kullandığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın farklı şehir ve köyleri bu terörden zarar görüyor, Rusya özellikle cephe hattı bölgelerini ve sınır topluluklarını sert şekilde vuruyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Harkiv kentine savaşın ilk günlerinden bu yana füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi Rus teröristler Harkiv'e yönelik saldırılarda hava bombası kullanıyor. Bu, şehirde günlük taciz ve acı, günlük can kayıpları demektir. Kritik öneme sahip altyapı tahrip ediliyor, her gün sıradan evler hasar görüyor. Ukrayna, insanlarımızın hayatlarını kurtarabilecek ve şehirlerimizi yeniden güvenli hale getirebilecek güvenilir hava savunma sistemlerine kavuştuğunda bunların hiçbiri yaşanmayacaktır. Ukraynalıların ellerindeki Patriotlar Rus terörünün her türünün kaybedebileceğini kanıtlamıştır. Bu, Harkivimiz ve şu anda Rus saldırıları altında olan diğer şehir ve topluluklarımız için gerekli."

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