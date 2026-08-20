Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırısında ölenlerin sayısının 15'e çıktığını bildirdi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kiev'e gece yapılan hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kiev ve bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 600 kişinin görev yaptığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda sadece Kiev ve bölgesinde 30 konut binası, bir okul, bir çocuk hastanesi ve bir anaokulu hasar gördü." ifadesini kullandı.

[1/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. [2/14] Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [12/14] [13/14] [14/14] × [1/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. [2/14] Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [12/14] [13/14] [14/14]

Zelenskiy, saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Ukrayna'nın müttefiklerinin, bu ve benzeri saldırılar karşısında sessiz kalmamaları ve halkımızı, Ukrayna'daki yaşamı gerçekten korumaya yardımcı olmaları çok önemlidir." yorumunda bulundu.

Rus ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, "Rusya'nın bu saldırısı, en acımasız, en iyi hesaplanmış ve en geniş çaplı saldırılardan biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesine fırlatılan seyir füzelerinin yüzde 93'ünün imha edildiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

“En ciddi tehdit balistik füzelerdir. Bu, tamamen Ukrayna'ya 'PATRİOT' füzelerinin tedarikine ve dolayısıyla devletimizin ortaklarına bağlıdır. Rusların balistik füzelerle hayatı nasıl yok ettiğini sessiz, kayıtsız ve hareketsiz bir şekilde izleyemeyiz.”

Zelenskiy, sabah yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e yapılan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etmişti.

Kiev'de yarın yas günü ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etti.

Kliçko, sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Jitomir bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depoları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Kiev kenti ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depolarına yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, vurulan noktalar sıralandı.

Açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA) ve füze parçalarının üretildiği "Fire Point", "Ukrspecsystems" ve "Antonov" isimli fabrikalar ile mühimmat deposunun, Kiev bölgesinde de İHA ve robotik sistemlerin sevkiyatının yapıldığı "Martusovka" lojistik merkezi ile yakıt ve yağ deposunun vurulduğu aktarıldı.

Dün de Ukrayna'nın Çornomorsk ve Yujniy limanlarında askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ile İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

Rusya: Moskova bölgesi 250 İHA ile hedef alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 250 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 28 İHA bölge üzerinde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya: Kiev'in tutumu krizin barış yoluyla çözülmesi ihtimalini zayıflatıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Şu anda Kiev'in yaklaşımı yüzünden barışçıl çözüm ihtimali konusunda iyimser olmak için herhangi bir neden yok. Cephedeki durumun akışı belli. Özel askeri operasyon devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'ya destek sağlamaktan yorulan ülkelerin olduğuna işaret ederek, "Ancak bunu abartmamak lazım. Avrupa'da savaşa katılımını artıran ülkeler var. Örneğin İngiltere. Bunlar, Avrupa ülkelerini savaşı sürdürmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümüne yardımcı olmaya çalışan ülkelere minnettar olduklarını dile getiren Peskov, bu tür ülkelerin sayısının düşük olduğunu söyledi.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret etmeleri ihtimaline ilişkin ise "Bu konuda net bilgi ve tarih yok. Bildiğimiz üzere, Amerikalı müzakereciler, Amerikan dış politikasının diğer alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg kentinde konser vermeyi planlayan dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Kanye West ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.