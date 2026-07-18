Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde iki lojistik merkezine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'da iki lojistik merkezine saldırı düzenlediklerini bildirdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde iki lojistik merkezine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın şehirlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Rusya'daki bazı hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde yer alan iki lojistik merkezinin bu gece Ukrayna tarafından hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Bunlar, saldırgan (Rusya) tarafından, dron üretimi ve navigasyon ekipmanları için yaptırım uygulanan bileşenlerin tedarikini sağlamak amacıyla kullanılıyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, söz konusu lojistik merkezlerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 500 ve 700 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldıklarını kaydetti.

Azak Denizi, Karadeniz ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki bazı hedeflere de saldırılar düzenlediklerini ifade eden Zelenskiy, Ukrayna güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan altyapı tesisleri ve tankların, Çornomorsk Limanı'nda da mühimmat taşıyan konteyner gemisinin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırıda Yılan Adası bölgesinde Ukrayna ordusu için yük taşıyan gemi ile Rıbakovka yerleşim biriminin yakınlarında da "Neptun-2" fırlatma sisteminin hedef alındığı ifade edildi.

Rusya’da İHA saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, bazı tesislerde yangın çıktı

Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, e-ticaret platformu Wildberries’e ait lojistik merkezine İHA isabet etmesi sonucu gece vardiyasında çalışan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Pervıyşov, lojistik merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgedeki bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Yangın bölgesinin yakınındaki doğum hastanesinin tahliye edildiğini, hastaların farklı sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ifade eden Vorobyov, bölgedeki bir başka Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu ise 24 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA’sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı.