Dolar
18.62
Euro
19.38
Altın
1,755.27
ETH/USDT
1,200.20
BTC/USDT
16,578.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın tam 9 aydır sürdüğünü hatırlatarak, "Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 25.11.2022
Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak

Kiev

Zelenskiy gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşının tam 9 aydır sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın dün başta olmaz üzere son dönemlerde Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları sonucu ülke genelinde elektrik ve içme suyu sorunlarının şimdiye kadar sürdüğünü aktardı.

İçme suyu hizmeti açısından en ciddi sorunların Kiev, Kirovograd, Dnipro, Lviv, Poltava ve Harkiv bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, 15 bölgede ise halka elektrik verilmesinde zorlukların yaşandığını kaydederek, "Restorasyon çalışmalar tüm gün boyunca devam etti." dedi.

Cephede ilerlemeye hazırlandığımız yönler var

Cephedeki savaş faaliyetlerine değinen Zelenskiy, birkaç noktada Rus saldırıları başarılı bir şekilde geri püskürttüklerini belirterek, "Adamlarımız cesurca savunma yapıyor. Ayrıca ilerlemeye hazırlandığımız yönler var." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun sahada başarısız olduğunu savunan Zelenskiy, cephedeki başarısızlıktan dolayı Rus güçlerinin Ukrayna'da sivil ve enerji altyapılarına saldırmaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür bir terör, Rus ordusunun Herson bölgesinden kaçmak zorunda kalmasından hemen sonra başladı. Bu, kaybedenlerin intikamıdır. Nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. Şimdilik yapabilecekleri tek şey terör estirmek."

Rusya'nın, 9 aylık bir süreç içinde Ukrayna'ya karşı cephede bir başarıyı elde edemediğini aktaran Zelenskiy, "Siz ve ben dokuz ay boyunca geniş çaplı bir savaşa katlandık. Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve bulamayacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 28 Kasım'a uzattı
Bakan Kurum: Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi
Bakan Yanık: 1 milyon liralık kaynak Düzce'ye ilk akut ihtiyaçlar için gönderildi
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı

Benzer haberler

Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak

Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak

Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden esir takası yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden esir takası yapıldı
Ukrayna'da elektriksiz kalan şehirlerde halkın imdadına 'Yenilmezlik Noktaları' yetişiyor

Ukrayna'da elektriksiz kalan şehirlerde halkın imdadına 'Yenilmezlik Noktaları' yetişiyor

AP, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk krediyi onayladı

AP, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk krediyi onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet