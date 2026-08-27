Zelenskiy: Ruslar Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurdu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların gece Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurduğunu bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece dronlar ve balistik füzelerle birleşik saldırılar düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Ruslar Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurdu. Harkiv bölgesinde konut binalarını hedef aldılar. Kramatorsk'ta bir güdümlü hava bombası bir apartmana isabet etti." ifadesini kullandı.

Zaporijya'da 3 kişinin, Kryvyi Rih'te de 2 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, Odessa'da bir apartmanın vurulduğunu, Kiev bölgesindeki Çubynske'de, dron saldırılarının ardından işletmelerde çıkan yangını söndürmek için acil servis birimlerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Rusya'nın füzelere savaşını genişletmeye çalıştığını ileri süren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu da daha fazla karşı önlem gerektirdiği anlamına geliyor. Bu hafta, Avrupa'daki müttefiklerimiz Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar aldı. Bunların, ek balistik füze savunma paketleriyle de desteklenmesi önemli, öncelikle PURL (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) aracılığıyla. Gökyüzümüzü koruyan her şey, her gün Ukraynalıların hayatını etkin bir şekilde kurtarıyor. Rusya'nın savaşmaya devam etme arzusunu kırmak için Moskova'nın savaşı sürdürmek için bu kadar sıkı tutunduğu füzeleri etkin bir şekilde düşürmemiz gerekiyor."

Rus şirketi Ozon'a ait 2 lojistik tesise İHA saldırısı düzenlendi

Rusya'da e-ticaret platformu Ozon'a ait Orenburg ve Ufa şehirlerindeki lojistik tesislerinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Orenburg ve Ufa şehirlerindeki lojistik tesislerinin gece saatlerinde İHA saldırısına uğradığı belirtildi.

Tesislerdeki tüm çalışanların tahliye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların ardından tesislerde yangın çıkmadığı, Orenburg'daki lojistik merkezin faaliyetlerine yeniden başladığı ifade edildi.

Ufa'daki lojistik merkezinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, tesisin ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon’a ait depo ve lojistik tesislerini İHA saldırılarıyla hedef alıyor.

Rusya: Ukrayna’da askeri sanayi, metalurji, petrol ve lojistik tesisleri ile limanları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da askeri sanayi, metalurji ve petrol tesisleri ile lojistik merkezleri ve limanlara yönelik saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üretim atölyesi ile 2 lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırılarda, Zaporijya ve Kriviy Rig şehirlerinde askeri malzemeler üreten metalurji tesisleri ile Kremençug kentinde petrol rafinerisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Odessa, Yujnıy ve Reni limanlarındaki askeri depoların ve askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan altyapı unsurlarının saldırıya uğradığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Odessa bölgesinde İHA ve güherçile üretim atölyeleri ile limanların​​​​​​​ çalışmasını sağlayan enerji unsurlarının vurulduğu bildirildi.