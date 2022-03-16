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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, ülkesinde temaslarda bulunmasıyla ilgili, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 16.03.2022
Zelenskiy: Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden üç başbakanı kabul ettikten sonra yaptığı konuşmasında, Rus ordusunun Kiev'e saldırıları devam ederken üç liderin başkente gelmesini değerlendirerek, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." ifadesini kullandı.

Polonya, Çekya ve Slovenya gibi dost ülkelerin, bugün Ukrayna'nın yanında yer almalarından minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Eminim ki böyle arkadaşlarla, böyle ülkelerle, komşularla ve ortaklarla gerçekten kazanacağız, kim olduğunu söylemek istemiyorum, hepimiz anlıyoruz. Ve en önemlisi, bu ülkelerin liderlerine kesinlikle güveniyoruz."

Vladimir Zelenskiy, ortak ve dost ülkelerin destekleriyle Ukrayna'nın amaçlarına kesinlikle ulaşabileceğini söyledi.

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