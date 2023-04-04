Dolar
19.22
Euro
21.07
Altın
2,019.62
ETH/USDT
1,870.60
BTC/USDT
28,201.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırganlığı karşısında NATO’nun bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldiğini belirtti.

Ekip  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Finlandiya’yı NATO’ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, “Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, NATO’nun 11-12 Temmuz'da toplanacak Vilnius Zirvesi'nin Ukrayna’yı Avrupa-Atlantik hedefine yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
Edirne'de sağanak etkili oldu
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı
Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

Benzer haberler

Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi

Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları NATO-Ukrayna Komisyonu'nda bir araya geldi

Biden: Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum

Estonya, Rusya ile NATO arasında 1997'de imzalanan anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu

Estonya, Rusya ile NATO arasında 1997'de imzalanan anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor
Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet