Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırganlığı karşısında NATO’nun bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldiğini belirtti.
Kiev
Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Finlandiya’yı NATO’ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, “Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi.” ifadesini kullandı.
Zelenskiy, NATO’nun 11-12 Temmuz'da toplanacak Vilnius Zirvesi'nin Ukrayna’yı Avrupa-Atlantik hedefine yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.