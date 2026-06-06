Zelenskiy, Kronştadt Deniz Üssü’ne İHA'larla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince, Rusya’nın Baltık Filosu’na ait Kronştadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenskiy, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Zelenskiy, Ukrayna’ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirme vakti geldi ama Rus lider (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) savaşmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

“Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır”

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kronştadt Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Birkaç İHA’nın üsse isabet ettiği, üssün bulunduğu arazide yangınların çıktığı belirtilen açıklamada, üssün Rus donanması için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır." bilgisine yer verildi.

Rusya: Ukrayna, St. Petersburg’a yoğun İHA saldırısı düzenledi

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde St. Petersburg’un Ukrayna’ya ait silahlı İHA'ın geniş çaplı saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Beglov, St. Petersburg sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Beglov ayrıca, mobil internet hizmetinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel saat ile sabah 6’ya doğru vatandaşlara mobil sms aracılığı ile İHA saldırısı uyarı gelirken, saat 10 civarı İHA tehlikesinin sona erdiği bilgisi verildi.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun St. Petersburg’un yanında yer alan Leningrad Bölgesi'ne İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde geceden bu yana 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Drozdenko, "Saldırı sonucu Savunma Bakanlığına ait bir tesiste yangın çıktı. Durumu izlemek ve yönetmek için geçici olarak karargah oluşturdum. Yangının çıktığı bölgeden sakinleri tahliye etme kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın önemli ekonomi etkinliklerinden biri olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun 29’uncusu 3 Haziran’da başlamış, forumun açılış gününde bölgeye Ukrayna İHA’larla saldırı düzenlemişti. Yabancı ülkelerden dahil yetkililer ve binlerce iş insanının katıldığı forum bugün sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün forumun ana oturumuna katılarak konuşma yapmıştı.

Rusya’nın diğer bölgeleri de İHA'ların hedefi oldu

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Operasyonel Merkezden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Ust-Labinsk kentindeki petrol deposunda yangın çıktığı belirtildi.

Çevredeki evlerde yaşayanların tahliye edildiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında ise gece boyunca Ukrayna’ya ait 376 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde vurulduğu bildirildi.

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi yer aldı.