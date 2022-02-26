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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Tolga Özgenç   | 26.02.2022
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi." açıklamasında bulundu.

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