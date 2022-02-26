Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi." açıklamasında bulundu.
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