Zelenskiy, dün hava saldırısı düzenlenen Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın dün Kiev'e füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Kiev'in iki semtinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Kiev'de yaklaşık 300 yapı hasar gördü. Bunların çoğu konuttu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırı nedeniyle Kiev'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 87 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dünkü saldırılar nedeniyle toplam 6 bölgede hasar meydana geldiğini aktardı.

Rusya gece Ukrayna'ya 262 SİHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun dün gece ülkeye farklı tipten 262 SİHA ile saldırı yaptığı ifade edildi.

Hava savunma güçleri tarafından 246 SİHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, kalan SİHA'ların da ülke genelinde 9 noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna'ya dün düzenlenen saldırılar

Rusya Savunma Bakanlığından 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik "terör saldırılarına" karşılık olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hava saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesisleri, hava üsleri ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıda müze, pazar, okul ve apartmanlar gibi altyapının hedef alındığını ifade etmişti.