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Dünya

Zelenskiy, çiftçilerin protestosunu görüşmek için Polonya hükümetini sınıra davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya hükümetine bu ülkenin çiftçilerinin Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı protestosu nedeniyle sınırda buluşma çağrısında bulundu.

Aliia Raimbekova  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Zelenskiy, çiftçilerin protestosunu görüşmek için Polonya hükümetini sınıra davet etti

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "dayanışma"nın tüm Avrupa'nın tarihini daha iyiye götüren bir kelime olduğunu belirterek, ancak şimdilerde ortak kazanımların çökmeye başlamasına neden olabilecek aşırı ve haksız bir siyasallaşmaya tanık olduklarını kaydetti.

Ukrayna hükümetine 24 Şubat'a kadar Ukrayna-Polonya devlet sınırına gitme talimatını verdiğini aktaran Zelenskiy, "Sayın Başbakan Donald Tusk, sınıra gelmenizi rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Andrzej (Duda) sizden bu diyalogu desteklemenizi rica ediyorum. Bu ulusal güvenlik meselesidir. Bunu geciktirmemeliyiz. Gelecek birkaç gün bize bunu yapmamız için fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kendisinin de hükümetiyle sınırda bulunmaya hazır olduğunu kaydederek, "Avrupa Komisyonuna seslenmek istiyorum: Avrupa'da birliği korumalıyız. Bu, AB'nin temel çıkarıdır. Dolayısıyla Ukrayna Avrupa Komisyonundan bir temsilcinin bu görüşmeye katılması için Avrupa Komisyonuna çağrıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, açıklamasının sonunda Polonyaca "topraklarımızda bu kadar Moskova yeter. Bu kadar yanlış anlaşılma yeter. Birbirimizi aşağılamamalıyız, hem Ukraynalı hem de Polonyalı çiftçileri aşağılamamalıyız. Bize birlik lazım. Ukrayna ve Polonya arasında hem de tüm Avrupa için çözüme ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ulusal protesto başlatmış, Ukrayna sınırını trafiğe kapatmıştı.


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