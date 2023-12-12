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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Birliklerimiz Gorlivka'da düşman mevzilerini ele geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinin Gorlivka şehri sınırlarında bulunan bir tepeyi kurtardığını ve Rus mevzilerini ele geçirdiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Zelenskiy: Birliklerimiz Gorlivka'da düşman mevzilerini ele geçirdi

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Gorlivka'da ilerleme sağladığını belirtti.

Kral Danil 24. Mekanize Tugayı saldırı grubunun Gorlivka'da başarı elde ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Birliklerimiz, zor koşullara rağmen Gorlivka'da maden atıklarından oluşan tepelerden birini kurtardı ve düşmanın mevzilerini ele geçirdi. Şimdi bayrağımız tepede dalgalanıyor. Gorlivka Ukrayna'nındır, Donbas Ukrayna'nındır." ifadesini kullandı.

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