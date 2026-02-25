Dolar
Balıkesir’de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Cami’sinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yarın Cenevre'de görüşeceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna heyetlerinin yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi.

25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yarın Cenevre'de görüşeceğini belirtti

Kiev

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in 26 Şubat’ta Cenevre’de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini belirten Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna’nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını aktardı.

Zelenskiy, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, esir asker takasının sürdürülmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi amacıyla Umerov’a talimat verdiğini açıkladı.

