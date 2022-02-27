Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti
Moskova
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.
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