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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

Emre Gürkan Abay   | 27.02.2022
Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

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