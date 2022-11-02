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Dünya

Zelenekiy, Türkiye ve BM'in destekleri ile tahıl sevkiyatını sürdürdüklerini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının Rusya tarafından askıya alınmasına rağmen, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) destekleri ile Ukrayna'dan tahıl sevkiyatın sürdüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 02.11.2022
Zelenekiy, Türkiye ve BM'in destekleri ile tahıl sevkiyatını sürdürdüklerini duyurdu

Kiev

Zelenskiy gece saatlerde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'daki savaşta sahada olan gelişmeleri, özelikle Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedariki konularını ele aldıklarını belirtti.

Rusya'nın, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasına rağmen Türkiye ve BM'in destekleri ile Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın tarım ürünleri taşıyan gemilerinin hareketi bu günlerde devam etti." dedi.

Rusya'nın, tahıl sevkiyatını engellenmesi durumunda dünyanın buna tepki göstermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, tahıl koridorunun güvenilir ve uzun vadeli korumaya ihtiyacı var. Rusya, gıda ihracatımızı sekteye uğratan herhangi bir adıma dünyadan sert tepki alacağını açıkça bilmelidir. Bu, kelimenin tam anlamıyla on milyonlarca insan için bir yaşam meselesidir."

Rusya'nın son dönemlerde ülkesindeki enerji altyapılarına yönelik yoğun hava saldırılar düzenlenmesi sonucu hasar alan altyapının onarım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Zelenskiy, saldırılar sonucu ortaya çıkan içme suyu ile ilgili sorunların neredeyse tamamen çözüldüğünü söyledi.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı bölgelerde de elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri verilmesi için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, Harkiv bölgesinde 20 binden fazla aboneye yeniden gaz verdiklerini bildirdi.

Zelenskiy konuşmasının sonunda, "Bu kış insanlara elektrik ve ısınma sağlamak için her şeyi yapacağız. Ancak Rusya'nın hayatın standartlarını yok etmek için her şeyi yapacağını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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