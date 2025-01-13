Dolar
35.49
Euro
36.22
Altın
2,667.05
ETH/USDT
3,059.70
BTC/USDT
92,450.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zatürreye yakalanan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in tedavisi sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zatürre tedavisi Almanya'da sürerken hafta sonu Brüksel'e dönmesi bekleniyor.

Selen Valente Rasquinho  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Zatürreye yakalanan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in tedavisi sürüyor

Brüksel

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada von der Leyen'in Almanya'nın Hannover kentindeki evinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Pinho, von der Leyen'in bu hafta AB Komisyonu üyeleriyle yapılacak toplantıya katılmayacağını, yerine yardımcılarından Teresa Ribera'nın başkanlık edeceğini duyurdu.

Von der Leyen'in bu haftanın sonunda işbaşı yapmasının beklendiğini duyuran Pinho, gelecek hafta Strazburg'da toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na ve Davos Ekonomik Forumu'na katılmasının planlandığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, vekalet vermediği için eleştiriliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ağır zatürre tedavisi görmesine rağmen kimseye vekalet vermediği ve hastalığıyla ilgili şeffaf bilgi sağlamadığı için gazetecilerin eleştirilerine maruz kaldı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho'nun günlük basın toplantısına katılan gazeteciler, Almanya'da zatürre tedavisi süren von der Leyen'in bu hafta AB Komisyonu üyeleriyle yapılacak toplantıya başkanlık edemeyeceğinin bildirilmesi üzerine tepki gösterdi.

Von der Leyen'in 10 günü aşkın süredir devam eden tedavisinin ardından, fiziki olarak toplantı yönetecek durumda dahi olmadığına işaret eden gazeteciler, bu durumda yardımcılarından birine vekalet bırakmayışını, "demokratik olmayan bir yaklaşım" olarak niteledi.

Gazeteciler, hastanede yattığı bilgisinin gizlenmesine de tepki göstererek, şeffaflık güdülmemesinin AB'ye olan güveni zedelediğini vurguladı.

Bir gazeteci, 3 yıl önce hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin hastalığıyla ilgili detayların ancak ölümünden sonra açıklandığını anımsattı.

Sözcü Pinho ise von der Leyen'in ağır bir zatürre geçirdiğini ve tedavisinin ağır seyrettiğinin duyurulduğunu, tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisinin önemli bir detay olmadığını savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" paylaşımı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştü
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı

Benzer haberler

Zatürreye yakalanan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in tedavisi sürüyor

Zatürreye yakalanan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in tedavisi sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet