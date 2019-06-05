Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.44
Dolar
5.71
BIST 100
90,345.63
Altın
1,338.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zarif'ten 'Suudi Arabistan'a silah satışının yasaklanması' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti.

Muhammet Kurşun   | 05.06.2019
Zarif'ten 'Suudi Arabistan'a silah satışının yasaklanması' çağrısı

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere karşı yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu eleştirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) içinde olduğu koalisyona silah temin eden ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki "halkın ölümüyle sonuçlandığını" belirtti.

Zarif, şu ifadelere yer verdi:

"Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor. Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

İran ABD’nin Çin’e yönelik ticari politikalarını eleştirdi

'İran için kriter ekonomik savaşın durdurulmasıdır'

'Tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir'

'Tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir'
NYT: En etkili Arap yönetici Muhammed bin Selman değil, Muhammed bin Zayid

NYT: En etkili Arap yönetici Muhammed bin Selman değil, Muhammed bin Zayid
İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı