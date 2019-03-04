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Dünya

Zarif'ten 'her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz' eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulunarak hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyledi.

Muhammet Kurşun  | 04.03.2019
Zarif'ten 'her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz' eleştirisi

Tahran

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dış siyaset ve istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Dışişleri Bakanlığının milli menfaatleri ve halkın haklarını korumak için uluslararası arenada tüm ülkenin sözcüsü olarak güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkati çeken Zarif, “Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

İstifa kararının dışarıda İran'ın temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak için alındığını dile getiren Zarif, "Bu bakanlık, dış ilişkilerde yer almamayı kabul edemez. Diğer kurumlar bu durumu bir problem olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, 27 Şubat'ta İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulunmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in 25 Şubat akşamı İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği ifade edilmişti.

İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

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