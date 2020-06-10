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Dünya

Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Ferdi Türkten   | 10.06.2020
Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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