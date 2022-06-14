Zagreb'de, Türk-Hırvat diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla sergi açıldı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık dostane ilişkileri" temalı sergi açıldı.
Zagreb
Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılına dikkati çekmek adına düzenlenen sergi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Hırvat Türk Dostluğu Derneği (HTUP) iş birliğinde Zagreb Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.
Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz, serginin gerçekleştirilmesine destek veren HTUP ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, serginin ilk olarak Hırvatistan Meclisi'nde açıldığına dikkati çekerek "Bu sergi meclislerimiz arasındaki iş birliğinin bir sonucu olarak hazırlandı ve şimdi de YEE sayesinde halka açıldı." dedi.
Büyükelçi Hızlan, serginin siyasetten kültüre ve spora kadar iki ülke arasındaki tüm alanlardaki iş birliğini kapsadığını sözlerine ekledi.
HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh de serginin amacının iki ülke arasındaki iş birliğinin en önemli alanlarının öne çıkarılması olduğunu kaydetti.
YEE'de gerçekleştirilen serginin açılışını yapan Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, "Bu sergi iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve spor alanlarındaki ilişkilerimizi ortaya koyuyor. İki ülke ilişkileri çok iyi düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.
Serginin Hırvatistan'ın çeşitli şehirlerinde ve TBMM'de gösterime açılacağı kaydedildi.
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