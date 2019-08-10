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Dünya

'Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo insanlığa karşı işlenen bir suçtur'

İran lideri Hamaney, "Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." dedi.

Ahmet Dursun   | 10.08.2019
'Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo insanlığa karşı işlenen bir suçtur'

Ankara

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını "insanlığa karşı bir suç" olarak niteleyerek, herkesi plana karşı çıkmaya çağırdı.

İran lideri Hamaney, hac dolayısıyla yayımladığı mesajında, herkese Trump yönetiminin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği plana karşı çıkma çağrısında bulundu.

ABD'nin, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen planın "düşmanın tuzağı" ve "aldatmaca" olduğunu ifade eden Hamaney, planın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Hamaney mesajında, "Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo, sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." ifadelerine yer verdi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir unsur içermediği ifade ediliyor.

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