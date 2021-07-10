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Dünya

Yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti

Farklı ülkelerden Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli, Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına Potoçari'ye hareket etti.

Sanela Crnovrsanin   | 10.07.2021
Yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Bu yıl "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar, Saraybosnalıların yoğun ilgisi eşliğinde şehrin ana caddelerinden geçti.

Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde duran motosikletliler, anıta çiçek bıraktı.

Bu yıl 19 kurban toprağa verilecek

Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde düzenlenecek anma ve cenaze töreninin ardından 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Toprağa verilecek kurbanlardan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşında öldürülen Husein Kurbasic.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

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