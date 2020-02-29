Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Dünya

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden İdlib şehitleri için taziye mesajı

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 29.02.2020
Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden İdlib şehitleri için taziye mesajı

İstanbul

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de barış ve huzuru tesis etmek amacıyla mazlumların hamisi olan kardeş Türk askerlerinin hain ve kalleş bir saldırıya uğramasından dolayı derin bir üzüntü duyduk. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, kardeş ülke Türkiye'ye içten başsağlığı diliyor ve acılarına ortak oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, "Saldırı Türk halkını derinden üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür. Kardeş Türkiye, mazlum insanları korumak, hakkın ve haklının safında mücadele etmek için Suriye’de bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Tüm Müslümanların Türkiye’nin yanında durmaya ve onunla dayanışma sergilemeye davet edildiği açıklamada, Türkiye’nin Suriye'de zalimlere karşı verdiği mücadeleye destek verildiği ve yanında yer alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

'Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı'

'Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı'

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden İdlib şehitleri için taziye mesajı

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden İdlib şehitleri için taziye mesajı

Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu