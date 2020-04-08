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Dünya, Koronavirüs

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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