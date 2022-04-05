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Dünya

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'daki azınlık temsilcilerini ağırladı

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Romanya'da azınlıkları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını ağırladı.

Mehmet Serkan Eruysal   | 05.04.2022
Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'daki azınlık temsilcilerini ağırladı

Bükreş

Bükreş YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Romanya Başbakanlığı Devlet Sekreteri Yardımcısı Cafer Dinçer, Türk Demokrat Birliğinden Vidan Bormammet ve Serin Türkoğlu ile Romanya Başbakanlığı Etnik İlişkileri Departmanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve azınlıkları temsil eden dernek başkanları ve üyelerine ev sahipliği yapıldığı belirtildi.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Yunus Emre'nin dünya görüşü ve Yunus Emre Enstitüsünün dünya genelinde yaptığı faaliyetlerin katılımcılarla paylaşıldığı ve görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyaretin ardından azınlıkların, eğitim, bilim, gençlik, kültür, din komisyonlarının toplantıları ve bazı temsilciliklerinin seçimlerinin Bükreş YEE’de yapıldığı belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarına göre Serin Türkoğlu’nun Romanya'daki bütün azınlıkların Kültür, Din ve Medya Komisyonu başkanlığı görevine, Vildan Bormammet’in ise Eğitim ve Gençlik Komisyonu başkanlığına tekrar seçildiği ifade edildi.

Bükreş YEE’deki program, Rumen yönetmen Florin Kevorkian'ın çektiği Bucovina şehri için hazırlanan kısa filmin gösterimi, Türk lezzetlerinin ikramı ve aile fotoğrafı ile son buldu.

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